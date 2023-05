Andrés Costa, presidente de Always Ready: “Si pagamos más de 25.000 dólares voy a exigir que dejen todo en la cancha”

Andrés Costa , salió a dar explicaciones luego de los últimos hechos suscitados en el conjunto alteño. El presidente de Always Ready tomó la decisión de rescindir contrato con seis jugadores experimentados alegando que estos revelaron una deuda de salarios impagos que se acercaba a cuatro meses.

También, indicó que los futbolistas separados no estaban rindiendo al nivel que requiere un club que realiza una inversión fuerte.

"No soy autoritario, soy apasionado, soy muy exigente, porque si voy a pagar sueldos de 25mil o 30mil dolares les voy a exigir que rindan dentro del campo de juego, no creemos que sea justo que el jugador no ponga actitud dentro de la cancha. Hay gente que por 500 dólares está trabajando más de 15 horas al día", manifestó Costas.