Aragonés: “El fútbol boliviano es una mafia, comenzando por los árbitros”

“El fútbol boliviano es una mafia, comenzando por los árbitros”, protestó Carlos Aragonés, director deportivo Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC, tras la derrota de su equipo ante San Antonio de Bulo Bulo, que los dejó afuera de la final y sin posibilidad de seguir luchando por el ascenso a la División Profesional.



El equipo cruceño había igualado como local y perdió por 4-2, luego de estar ganando 2-1, afectado por la expulsión del venezolano Perozo y un penal sancionado por una falta inexistente.



“Estoy sin palabras. Nos robaron de una forma asquerosa, yo creo que el fútbol boliviano tiene que cambiar, si no cambia vamos a seguir en lo mismo...”, declaró Aragonés al programa Everth Sport, minutos después del partido en Entre Ríos.



“En la previa decían que habían traído a este árbitro (Justiniano) a propósito, un juez que estuvo castigado 8 meses (...), aprovechó que no había televisación en directo y actuó a sus anchas…”, acotó.



“Dónde está nuestro esfuerzo, mirá, los jugadores están llorando… el esfuerzo de todo un año, el esfuerzo de nuestra dirigencia (perjudicado) por alguien que se vendió”, abundó Aragonés, decepcionado y molesto.



Y agregó: “Aquí te lo digo, el árbitro (Jorge Justiniano) es un vendido. Me pueden castigar de por vida, si quieren, pero lo denuncio aquí… y a (José) Jordán también, porque le dije antes que empiece el partido, porque es la segunda vez que viene de veedor aquí. ¿Y por qué viene? ¡Porque todo es una mafia! El fútbol boliviano es una mafia, comenzando por los árbitros”.



Amargura



Ayer, Carlos Aragonés conversó con Diez y ratificó lo dicho “en caliente”.



“Sigo triste, amargado...”, manifestó el ex destacado jugador y entrenador.



Contó que tres árbitros lo habían llamado antes del partido con San Antonio para advertirle sobre el arbitraje de Jorge Justiniano.



Lamenta haber aceptado jugar el partido habiendo paro en la zona, y sin televisación.



“Tuvimos que alojarnos en Ivirgarzama para estar en un hotel un poco más cómodos y llegamos a Entre Ríos en camión. Me pesa hasta ahora...”, se lamenta.