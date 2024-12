Bove se implantará un desfibrilador y recibirá el alta médica la próxima semana

El italiano Edoardo Bove, jugador del Fiorentina que entró en parada cardiorrespiratoria el pasado domingo, en un partido contra el Inter Milán, recibirá la próxima semana el alta médica, justo después de que le sea implantado un desfibrilador que le impedirá continuar su carrera en Italia.



El centrocampista de 22 años, propiedad del Roma pero cedido en la 'Fiore', mejora con el paso de las horas y ya no está ingresado en la unidad de cuidados intensivos general del Hospital Careggi de Florencia (norte), pues pasó a un nivel inferior de gravedad y ahora reside en la planta de cuidados intensivos cardiológicos.



Tras 6 días de pruebas, controles y cuidados, Bove dio el visto bueno al implante de un desfibrilador subcutáneo que le permitirá continuar su carrera como futbolista, pero no en Italia debido a que la normativa médico deportiva del país, recogida en los "Protocolos cardiológicos para la evaluación de la aptitud para el deporte de competición", no prevé que un futbolista con este dispositivo pueda jugar en Serie A.



Después de la operación, prevista para este lunes, según informan los medios locales, Bove pasará un máximo de dos días en observación y recibirá entonces el alta médica.



Lo desveló también su compañero Dodò, el carrilero del Fiorentina que en un directo de Twitch confirmó que esta semana estaba prevista la visita de Bove al 'Viola Park', la ciudad deportiva del club. El brasileño rompió 5 días de silencio absoluto del Fiorentina, que no emitió más partes médicos ni actualizó la situación del futbolista desde el lunes.



Una vez implantado el dispositivo que corrige mediante pequeñas descargas eléctricas cualquier posible arritmia, el Roma y Bove tendrán que llegar a un acuerdo de rescisión del contrato, tal y como hizo el Inter de Milán con el danés Christian Eriksen cuando sufrió un caso muy similar en la Eurocopa 2020.