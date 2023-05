Chofer que atropelló al hincha de Oriente: "Lo primero que pensé fue en acelerar, si me quedaba me iban a matar"

"Se baja toda la manada de hinchas, se vienen con todo contra mi y los patrulleros. En eso yo retrocedí antes que la Policía entre a su vehículo, agarré la banquina de la rotonda y en eso ellos me alcanzaron, me cascotearon y rompieron el parabrisas del frente", relató al portal SNT Paraguay.

"Ahí me entraron los cascotazos a mi. Lo primero que pensé fue en acelerar, si me quedaba me iban a matar. Yo aceleré, no miré al frente y le di sin querer a un muchacho. Lo más terrorífico fue que más adelante el auto ya no iba a ningún lado. El radiador murió y no funcionaba más el auto", explicó el conductor del vehículo que atropelló al hincha de Oriente.