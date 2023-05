Colombiano Villa se declara inocente y víctima en juicio por lesiones

"Ver a mi mamá llorando es muy duro. No soy una mala persona, Respeto a las mujeres de mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy", dijo en la audiencia.

Cortés había señalado en su declaración: "Me pega en la frente, me da patadas en el estómago , en la pierna, en el muslo".

"Ella es muy manipuladora y muy celosa. Quería que le diera mis tarjetas (de crédito) y nos peleábamos por eso, yo le decía que no. Me arañaba, yo usaba manga larga por vergüenza, para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa", dijo Villa en la sesión judicial del lunes.