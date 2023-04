Conmebol sobre Martins: “Es un crack sudamericano”

Marcelo Martins ha estado en boca de muchos en los últimos días, no solo porque fue anunciado como flamante refuerzo de Independiente Del Valle , con quién ya debutó y marcó su primer gol , sino que también, su nombre hizo ruido en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El posteo cuenta con un texto denominado “Historias que inspiran”, allí el ‘Flecheiro’, manifestó lo siguiente. “Quería ser el goleador histórico de la selección, se me dio y hoy me siento muy feliz por ser un referente, de llevar la bandera de mi país bien representada, por qué no es fácil hacer lo que uno hace para la selección y tener ese número de goles”.