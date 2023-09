Costa - Montes: el caliente cruce entre el presidente de la FBF y de The Strongest

Fernando Costa se estrelló de lleno contra Héctor Montes. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol no se guardó nada contra el de The Strongest. “Han hecho una campaña para desprestigiarme”, soltó el titular de la FBF.

El Consejo de la División Profesional explotó a poco de haberse iniciado en La Paz. Fernando Costa comenzó a dedicarle unas palabras al presidente de The Strongest. Según el titular federativo, el club atigrado se ensañó en su contra y llamó mentiroso a Montes.

“Mi persona y familia fuimos víctimas de agresión por la dirigencia de un club de la División Profesional (The Strongest)”, se difamó y atentó contra Fernando Costa y su familia", denunció.

“Montes, no le mienta más a su directorio y no tergiverse el resultado del Consejo. Este presidente ha sugerido la suspensión de los torneos hasta que se inicien investigaciones, y se apliquen mecanismos que garanticen el juego limpio. No que se perjudique al club The Strongest”, volvió a cargar Fernando Costa contra Héctor Montes.

“Es momento de mucho penar lo que sucede dentro y fuera de la reunión”, respondió Héctor Montes, haciendo alusión a hechos violentos de hinchas de Always Ready contra los de The Strongest y miembros de la prensa.

“Jamás trataría de hacer daño a la familia de nadie. El Club The Strongest solo tiene tres redes sociales”, aclaró Montes, indicando que las supuestas difamaciones y atentados contra Fernando Costa salieron de páginas no oficiales.

“Mi persona no pidió que se haga una agresión. Esta institución es grande y tiene muchos hinchas. No puedo controlar a la gente para que hagan algo o no”, explicó Montes. Según el presidente de The Strongest, las amenazas y la difamación se registraron en páginas externas al club.

“No podemos movilizar a la barra, eso no está bien. No podemos exponer a la gente”, amplió, luego de que los hinchas de Always Ready hayan atacado a los de The Strongest y a parte de miembros de la prensa. Como detalle, Andrés Costa, presidente de Always, preguntó “¿Quién ganó?”, en dicho enfrentamiento.

Fernando Costa respondió, acusando a Montes de estar presente en distintos grupos donde se planea la supuesta difamación. “Tengo las pruebas y un video donde un miembro de su directorio me difama”, contestó el presidente de la FBF, y también disparó que “en el chat oficial de su club han orquestado un asalto a las oficinas de la FBF (…) Usted forma parte de esos grupos”, cerró en un polémico inicio de Consejo de la División Profesional.

