Dani Alves deposita la fianza y podrá salir de la cárcel en España

El futbolista brasileño Dani Alves, condenado por violación en España, depositó la fianza de 1 millón de euros (1,1 millones de dólares) que le pidió un tribunal y podrá salir de la cárcel en libertad provisional, informó este lunes la justicia.



"Comunicamos que en la cuenta de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona consta el ingreso de la fianza de Daniel Alves", indicó la corte en un breve comunicado.



Alves podrá salir ahora de la prisión de Brians 2, situada a unos 40 km de Barcelona, donde se encuentra recluido desde finales de enero de 2023.



El futbolista de 40 años, con una exitosa carrera en equipos como el FC Barcelona, Juventus o Paris Saint-Germain, fue condenado en febrero por ese tribunal a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad española a finales de 2022.



La corte le impuso también cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 163.000 dólares).



La sentencia fue recurrida tanto por la defensa de Alves, que durante el juicio solicitó su absolución, como por la Fiscalía, que quiere endurecer la pena recibida por el jugador.



La resolución de estas apelaciones puede tardar meses.



- Alves garantiza que no huirá -

La Audiencia de Barcelona concedió la libertad provisional el miércoles, un día después de una vista en la que la defensa del brasileño pidió esa medida alegando que su defendido ya cumplió un cuarto de la pena recibida.



Esta circunstancia lo habilitaría, en caso de sentencia firme, a empezar a tener beneficios penitenciarios.



Al final de la breve vista, Alves, que compareció desde prisión a través de videoconferencia, aseguró al tribunal que no huiría y que cree en la justicia.



Estos argumentos no convencieron ni al Ministerio Público ni a la acusación particular, que siguieron oponiéndose a que el exinternacional brasileño dejara la cárcel, ya que seguían considerando elevado el riesgo de fuga.



Pero la justicia, que había secundado este motivo para rechazar las demandas de Alves de salir en libertad durante la instrucción, estimó ahora que "el transcurso del tiempo" es un "factor mitigador" de criterios anteriores, y apuntó que el riesgo de huida "se ha aminorado".



- Situación económica del jugador -

Pese a su exitosa carrera en el fútbol de élite donde detenta el récord de trofeos ganado, Alves tardó días en reunir el millón de euros de su fianza.



El padre de Neymar, que lo ayudó económicamente tras su detención, negó asistirlo ahora que ya está condenado.



Según argumentó su defensa, la situación económica del futbolista se vio muy resentida por su arresto en enero de 2023, que implicó, entre otros, la suspensión de su contrato con el Pumas Mexicano y aún está a la espera de ingresar abultadas cantidades tras varios litigios con la Hacienda española.



Los magistrados reconocieron que la verdadera situación económica de Alves "no se conoce", pero que se puede presumir que posee todavía una "holgada solvencia económica".



Además de la fianza, el tribunal le impuso también otras medidas para salir en libertad provisional hasta que haya sentencia firme, como la retirada de sus dos pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia, no salir de España o la prohibición de acercarse a la víctima.