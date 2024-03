El futbolista brasileño Dani Alves permanecerá, al menos, otra noche en prisión al no haber depositado aún la fianza de un millón de euros que determinó un tribunal español para concederle la libertad provisional mientras se resuelven los recursos a su sentencia por violación.



La defensa del deportista, condenado el mes pasado a cuatro años y medio de cárcel, no consiguió ingresar la cantidad antes de las 14H00 (13H00 GMT), que es cuando finaliza el plazo diario, indicaron fuentes jurídicas. Alves tendrá que pasar, por tanto, al menos una noche más en la prisión cercana a Barcelona en la que está desde finales de enero de 2023.



La fecha de su salida del centro dependerá de cuándo logre reunir la cantidad fijada por los jueces en su decisión del miércoles, cuando autorizaron su libertad provisional si deposita una fianza de un millón de euros (casi 1,1 millones de dólares).



Para que pueda aguardar en libertad hasta que su sentencia sea firme, el tribunal le impuso también otras medidas como la retirada de sus dos pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia, no salir del territorio nacional o la prohibición de acercarse a la víctima.



La decisión de los jueces se anunció al día siguiente de la vista en la que la defensa del brasileño había pedido su salida en libertad provisional mientras se resolvían los recursos a su condena, lo que podría demorar meses, y pese a la oposición de la Fiscalía y de la acusación particular.



La abogada de la víctima, Ester García, ya anunció que recurriría la autorización de liberar al futbolista, y lamentó que "parece que se esté haciendo una justicia para ricos".



Tras un mediático juicio, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó el mes pasado a Alves a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad española a finales de 2022.



La sentencia, recurrida ahora por todas las partes, le imponía también cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros.



rs/CHZ/dr







© 1994-2024 Agence France-Presse