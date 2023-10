Daniel Rojas se disculpó con la hinchada de Oriente Petrolero

Daniel Rojas se pronunció en sus redes sociales luego de haber tenido un impasse con la hinchada de Oriente Petrolero.



El volante del conjunto Albiverde tuvo un cruce de palabras con algunos hinchas el pasado miércoles en la derrota 1-2 ante Gran Mamoré en el Tahuichi.



Rojas fue sustituido por el director técnico Antonio Puche, y en su camino al banco de suplentes fue insultado por los aficionados que se encontraban en el sector de preferencia.



El jugador no aguantó las críticas y respondió alevosamente. Para su mala suerte, las palabras fueron captadas en la transmisión del partido y la reacción de los hinchas no se hizo esperar.



Ante esta situación, Rojas, subió una publicación en su cuenta de Instagram, y pidió disculpas por su reacción.



“Primero pedir disculpas a toda la hinchada orientista por la reacción que tuve el día del partido, no fue la adecuada. Pero lo hice igual decirles que respeten los temas personales, quizás no estamos pasando un buen momento, pero vamos a salir de esta situación”.