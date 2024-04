Dilio Rodríguez "no encuentra motivos" para su suspensión tras ser árbitro entre San Antonio-Bolívar

El árbitro FIFA, Dilio Rodríguez, ha expresado su desconcierto ante la decisión de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de suspenderlo indefinidamente, luego del partido disputado entre San Antonio y Bolívar, donde asegura haber actuado conforme a las reglas del juego. Rodríguez, quien dirigió el encuentro, afirmó no haber recibido ninguna comunicación escrita sobre la sanción y rechazó las acusaciones de posibles "favorecimientos".



"Se juzgó antes de sacar los audios correspondientes, se penalizó muchas cosas que claramente mostraron los audios que se hicieron de manera correcta y de acuerdo con las reglas de juego. No encuentro hasta ahora cuál es la sanción y por qué, no encuentro la respuesta y tampoco me la han dado", declaró Rodríguez al programa Deporte Total.



El incidente que desencadenó la expulsión de Bruno Savio, jugador de Bolívar, fue explicado por el árbitro: "Sus compañeros constataron la magnitud de este reclamo. Fueron palabras groseras, lo detallé en el informe también, esa fue la situación que me llevó a expulsarlo. Fueron palabras muy fuertes, sus compañeros lo escucharon, qué más puedo decir, es lo que realmente pasó".



Rodríguez también defendió su actuación respecto a otras situaciones del partido, considerando que se sancionaron adecuadamente, de acuerdo con las reglas del juego. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) liberó el audio del encuentro, respaldando en dos jugadas puntuales la decisión del árbitro.



Ante las críticas de favoritismo, especialmente formuladas por el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, Rodríguez enfatizó que son infundadas: "Eso no ha pasado ni va a pasar". Además, reclamó por la falta de seguridad para los árbitros durante los desplazamientos a diversas ciudades donde se celebran los encuentros.



Rodríguez, aún sin conocer oficialmente la naturaleza de su sanción, manifestó su intención de buscar respuestas y reiteró su compromiso con la integridad en el arbitraje. "No encuentro motivo para la suspensión", declaró, lamentando que la decisión haya sido hecha pública sin una comunicación previa.



Por último, hizo un llamado a que se respete el trabajo de los árbitros y se les permita realizarlo sin presiones externas. "Que nos dejen dirigir libremente, hacer cumplir las reglas de juego, que los jugadores se dediquen a jugar y dejen a los árbitros hacer su labor", concluyó.