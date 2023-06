Djokovic se mantiene firme tras su mensaje polémico: "Kosovo es el corazón de Serbia, 'stop' a la violencia"

Tras su duelo de primera ronda el jugador escribió en una cámara este mensaje, provocando una ola de polémicas en un momento en el que la tensión crece en el país no reconocido por Serbia por los enfrentamientos entre miembros de la fuerza internacional para Kosovo (KFOR) liderada por la OTAN y manifestantes serbios.



"Eso es lo que yo pienso. Lo podría repetir, pero no lo haré. Mucha gente no está de acuerdo pero para mí es lo que pienso", declaró Djokovic en sala de prensa.



Horas antes, la Federación Internacional de Tenis (ITF) aclaró que "las declaraciones políticas" de jugadores no están prohibidas.



"Las normas de conducta de los jugadores durante un torneo de Grand Slam están definidas por el reglamento de los Grand Slam, dictado por el organizador y el regulador correspondientes. En este reglamento no hay ninguna disposición que prohíba las declaraciones políticas", por parte de los jugadores, indicó la ITF a la AFP.



El organismo internacional confirmó haber recibido una carta de la federación de tenis de Kosovo, y que la transmitió "a las autoridades que gestionan los Grand Slam".



El tenista serbio, nacido en 1987 en Belgrado, explicó el lunes en rueda de prensa que siente "una responsabilidad extra como figura pública y como hijo de un hombre nacido en Kosovo para brindar apoyo a todo el pueblo serbio".



La provincia de Kosovo proclamó en 2008 su independencia de Serbia al término de una cruenta guerra que terminó en 1999 con una campaña de bombardeos de la OTAN, pero Belgrado nunca la reconoció.



La situación en esta región, tensa desde hace años, empeoró en las últimas semanas después que la comunidad serbia boicoteara las elecciones municipales de abril en cuatro localidades, donde son mayoría.



La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, consideró este miércoles "inapropiado" el controvertido mensaje de Djokovic.