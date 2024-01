Dos futbolistas israelíes en el centro de la polémica en Turquía por mensajes sobre rehenes en Gaza

Liberado el lunes y a la espera de ser juzgado, Sagiv Jehezkel, de 28 años y jugador del club de Antalya, fue detenido la víspera al final de un partido por haber mostrado un vendaje en el puño en el que se podía leer "100 días. 07/10" junto a una estrella de David, en alusión a la fecha del ataque cometido por el movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel y el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.



Otro jugador israelí del campeonato turco, Eden Karzev, de 23 años, también fue criticado por su club de Estambul, el Basaksehir, tras haber publicado en Instagram una imagen en la que se leía en inglés: "100 - Devuélvanlos a casa AHORA", en referencia a los rehenes cautivos en Gaza.



El Başakşehir, conocido por ser próximo a la presidencia turca, anunció que abría un expediente disciplinario a su jugador.



El ministerio israelí de Relaciones Exteriores fustigó el arresto de Jehezkel y aseguró que el internacional israelí volverá a su país "hoy" lunes.



"Turquía se ha convertido en un turbia dictadura, que va contra los valores humanos y los valores deportivos", afirmó el ministro Israel Katz.



"Quien detiene a un futbolista por un acto de identificación con 136 personas secuestradas, en manos de una organización terrorista desde hace más de 100 días, representa una cultura de muerte y odio", añadió.



Estos dos jugadores son los únicos israelíes en el campeonato turco.



Desde el inicio del conflicto, Israel instó a sus ciudadanos a abandonar Turquía por el fuerte sentimiento propalestino en el país.



- "Ni provocación ni falta de respeto" -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tradicional aliado de la causa palestina, ha calificado en varias ocasiones a Israel de "Estado terrorista" y considera a Hamás como un "grupo de liberadores".



Jehezkel se defendió de las acusaciones y alegó que no provocó a nadie, según la televisión privada NTV, que tuvo acceso al interrogatorio policial.



"No hice nada para provocar a nadie. No soy proguerra. Hay israelíes retenidos como rehenes en Gaza", declaró a la policía.



"Nunca falté el respeto a nadie desde que estoy en Turquía. Quiero que la guerra termine. Por eso mostré esa señal" al final del partido, tras marcar un gol, dijo.



La fiscalía de Antalya, en el sur de Turquía, había abierto una investigación judicial contra él "por incitación pública al odio como consecuencia de su odiosa celebración en favor de la masacre cometida por Israel en Gaza", comunicó el domingo por la noche el ministro de justicia turco, Yilmaz Tunçe, en la red social X.



El breve mensaje escrito en el vendaje fue interpretado como un testimonio de apoyo a las operaciones militares israelíes lanzadas como respuesta al ataque de Hamás en la Franja de Gaza.



El Antalyaspor, por su parte, anunció que aparta al futbolista, al que acusa de "actuar en contra de los valores de nuestro país" y la Federación Turca de Fútbol (TFF) criticó su comportamiento "totalmente inaceptable".



El ataque sin precedentes del grupo islamista del 7 de octubre en el sur de Israel dejó unos 1.140 muertos, la mayoría civiles. Unas 250 personas fueron secuestradas, de las que 132 siguen cautivas en Gaza, según las autoridades israelíes.



Desde ese día, Israel bombardea sin cese el enclave palestino y más de 24.000 personas han muerto, sobre todo mujeres y menores, según el ministerio de Salud de Hamás, que gobierna en el territorio.