Dos partidos de sanción para arquero que se encaró con hincha al que acusó de racista

Sarr fue expulsado el pasado fin de semana en el partido de la 1ª RFEF (tercera categoría del fútbol español) contra el Sestao, que fue suspendido en el minuto 87 tras estos sucesos y la decisión de Rayo Majadahonda de retirarse del campo y no volver al terreno de juego.

"La defensa de sus intereses debe desarrollarla el jugador ofendido por los cauces legales ya descritos y por tanto, su actuación, saltando la valla de separación y actuando con cierta leve violencia -aunque no conste que haya llegado al insulto ni a la agresión- e s plenamente reprochable", añade la resolución.

Sarr afirmó el martes en una rueda de prensa que lo que sufrió "fue algo horrible, algo que no podía aguantar, una tristeza, algo muy feo", pero admitió que "si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme".