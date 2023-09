Edarlyn Reyes se despidió de Dorny Romero

Edarlyn Reyes anunció que ya no jugará en el Always Ready y empezó a despedirse de sus compañeros en redes sociales.



En esta oportunidad lo hizo de su compatriota Dorny Romero, con quien conformó una gran dupla en el equipo alteño y además, comparte vestuario en la selección de República Dominicana.



“Dupla de nunca olvidar. Nos volveremos a encontrar pronto hermano. Te extrañaré mucho @dornyromero23”, publicó Reyes en su cuenta de Instagram acompañado de una foto junto a Romero.



Reyes tiene todo arreglado con él Al-Ittihad SCS de Libia y abandonará territorio boliviano en las próximas horas.



Durante la presente temporada, vistiendo la camiseta de Always, disputó 29 partidos incluyendo liga, copa y Copa Libertadores, además, anotó 9 goles y repartió 7 asistencias.