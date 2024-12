El Deber Sports brilla en el escenario internacional

Días antes de este importante evento, El Deber Sports también fue el único medio boliviano que cubrió la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay. Durante esta cobertura, el equipo demostró su profesionalismo y compromiso al informar sobre el emocionante enfrentamiento entre Racing y Cruzeiro.



Este tipo de presencia en eventos internacionales no solo eleva el perfil del medio, sino que también pone a Bolivia en el mapa del periodismo deportivo.



A lo largo del año, El Deber Sports junto a La Travesía ha estado presente en todos los partidos de la selección boliviana, tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en la Copa América celebrada en Estados Unidos. Esta dedicación a seguir a la selección nacional refleja un compromiso constante con el deporte y con los hinchas bolivianos que siguen a su equipo en cada paso.



La cobertura de El Deber Sports no se limita al fútbol; también ha abarcado los principales torneos de tenis y automovilismo en el país. Esta diversidad en la cobertura deportiva demuestra la versatilidad del medio y su capacidad para ofrecer una visión completa del panorama deportivo nacional e internacional.



El reconocimiento recibido por El Deber Sports no solo lo posiciona como un referente del periodismo deportivo en Bolivia, sino que también subraya su compromiso con la excelencia. La dedicación y el esfuerzo del equipo han sido fundamentales para lograr esta distinción, que refleja una labor bien hecha y un enfoque profesional hacia el periodismo deportivo.



Con este reconocimiento internacional, El Deber Sports se prepara para seguir adelante con su misión de informar y entretener a sus lectores. ¡Enhorabuena, equipo! ¡Vamos por más!