El Espanyol será el primer club del mundo en aceptar criptomonedas

Una criptomoneda es un activo digital que cuenta con una cifra criptográfica que garantiza su titularidad y asegura la integridad de las acciones, además, controla la creación de unidades adicionales. Este último mecanismo evita que alguien realice copias. Esta clase de monedas no existen de forma física y se almacenan en una carpeta digital.

Cabe resaltar que las criptomonedas no están reguladas ni controladas por ninguna institución y también no requieren de intermediarios para realizar las transacciones. Los mecanismos de pagos no están respaldados por un banco central u otra autoridad pública.