¡El fútbol se viste de esperanza! 'Un Gol por Santa Cruz' busca apoyar a las zonas afectadas por incendios

Santa Cruz se une en un esfuerzo solidario para apoyar a la Chiquitania en la lucha contra los incendios con la campaña "Un gol por Santa Cruz". Impulsada por el exjugador de fútbol Roger 'Sucha' Suárez, esta iniciativa busca recaudar donaciones a través de un partido amistoso que se llevará a cabo este martes 17 de septiembre en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.



Las puertas se abrirán a las 16:00, pero el partido arrancará a las 19:00 y contará con la participación de exjugadores y artistas nacionales, además de las barras bravas de los dos equipos más representativos de la ciudad.



La entrada al evento será una donación de víveres, medicamentos y productos urgentes para los bomberos y afectados por los incendios. Los organizadores aseguraron que no se aceptará dinero en efectivo como aporte.



"El único objetivo de esta iniciativa es ayudar a Santa Cruz. Esperamos que la gente asista al estadio en gran número, se jugará un partido de alto nivel con reconocidos exfutbolistas, y todas las donaciones serán enviadas a los bomberos y a las zonas afectadas por los incendios", indicó Roger Suárez a El Deber Sports.



Con esta acción, se espera movilizar a la comunidad cruceña para contribuir a una causa que necesita del apoyo de todos. “Demostremos que cuando nos unimos, ¡podemos lograr grandes cosas!”, invitan los organizadores.



Entre las figuras destacadas que participarán en el partido se encuentran Marco Antonio Etcheverry, Joselito Vaca, José Alfredo Castillo, Gualberto Mojica y Limberg Gutiérrez, entre otros. La presencia de estos reconocidos ex jugadores no solo promete un espectáculo emocionante, sino que también refuerza el mensaje de solidaridad hacia quienes sufren las consecuencias de los incendios en la región.



Además, se incentivará la participación activa del público con un atractivo especial: habrá una camiseta autografiada para la persona que lleve la mayor cantidad de donativos. Esta iniciativa busca motivar a los asistentes a contribuir generosamente y hacer de este evento un verdadero símbolo de unidad y apoyo comunitario.



La campaña "Un gol por Santa Cruz" no solo es una oportunidad para disfrutar del deporte, sino también para mostrar el compromiso social de Santa Cruz en momentos difíciles. Con cada donación, los cruceños demuestran que su solidaridad puede marcar la diferencia en las comunidades afectadas por los incendios.