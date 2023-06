El futbolista francés Benjamin Mendy enfrenta un nuevo juicio en Inglaterra

Vestido con traje gris con chaleco y corbata roja, Mendy, de 28 años, jugador del Manchester City, compareció para escuchar los argumentos iniciales en el Tribunal de Chester, cerca de Liverpool.



Las vistas de este nuevo juicio podrían comenzar el martes en esa misma sala.



El jurado del anterior proceso, que concluyó en enero, no logró alcanzar un veredicto sobre dos cargos: violación a una mujer de 24 años en octubre de 2020 e intento de violación a otra, de 29 años, en 2018.



Tras un mediático juicio que duró casi seis meses, los siete hombres y cuatro mujeres que componían el jurado popular absolvieron además al defensor francés de otros seis cargos de violación y uno de agresión sexual contra cuatro mujeres.



Entonces el juez fijó para este lunes el inicio de un examen de los dos cargos restantes.



Mendy, cuyo contrato con el Manchester City expira a finales de este mes y todo indica que no será renovado, niega estas acusaciones y asegura no ser "un peligro para las mujeres".



Mientras se leían los veredictos de inocencia en el tribunal en enero, el futbolista se cubrió la cara con ambas manos. Una de sus abogadas, Jenny Wiltshire, declaró entonces que estaba "encantado" de haber sido absuelto de la mayoría de imputaciones.



Y añadió que esperaba "limpiar su nombre en relación con los otros dos cargos para poder empezar a reconstruir su vida".



- ¿"Depredador" sexual? -

Mendy fue acusado junto a Louis Saha Matturie, de 41 años, un presunto complice que también fue absuelto por el jurado de tres cargos de violación a dos adolescentes.



Los miembros del jurado tampoco lograron alcanzar un veredicto sobre tres cargos de violación y tres cargos de agresión sexual contra él por parte de otras cinco mujeres.



Así que, como Mendy, Matturie será sometido a un nuevo juicio a finales de año.



La fiscalía se esforzó por presentar a Mendy como un "depredador" sexual que violaba o agredía sexualmente a las jóvenes que Matturie le procuraba en fiestas en su lujosa casa al sur de Mánchester.



Mendy negó haber forzado a ninguna mujer a mantener relaciones sexuales y ambos afirmaron que cualquier actividad sexual que mantuvieron fue consentida.



El jugador francés se unió al Manchester City en 2017 procedente del Mónaco, convirtiéndose en el defensor más caro de la historia hasta entonces por los 52 millones de libras (66 millones de dólares al cambio actual) que el club inglés pagó por su fichaje.



Ha jugado 75 veces para el City, pero su tiempo se vio limitado por las lesiones y su pérdida de forma.



No juega desde el 15 de agosto de 2021, días antes de que se le imputaran los primeros cuatro cargos de violación y uno de agresión sexual.



La última de sus 10 convocatorias como internacional con Francia tuvo lugar en noviembre de 2019, después de haber ganado con su selección nacional la Copa del Mundo en 2018.