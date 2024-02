El Parque de los Príncipes "es el PSG", afirman los ultras parisinos

El Colectivo Ultras París (CUP) indicó el viernes que el Parque de los Príncipes "es el París SG", el día después de que el presidente del PSG Nasser Al Khelaifi afirmara querer abandonar el estadio, ante el rechazo del ayuntamiento de París de vender el recinto.



"Nuestra posición: el PSG es el Parque de los Príncipes y el Parque de los Príncipes es el PSG", declaró el CUP en un comunicado. "No planeamos ser la generación de aficionados que habrá visto a su club abandonar su guarida de siempre", añadió.



El jueves en el margen del Congreso de la UEFA, el dirigente catarí dijo a los periodistas: "Es muy fácil decir ahora que el estadio no está en venta. Sabemos que lo queremos, hemos perdido años queriendo comprar el Parque. Pero ahora se acabó, queremos irnos".



"El presidente fue claro. Hay que encontrar una solución pero el mensaje es muy claro", dijo el entrenador parisino Luis Enrique el viernes en rueda de prensa al ser preguntado al respecto.



El club parisino, comprometido hasta finales de 2043 en un arrendamiento de treinta años con el ayuntamiento, propietario, considera indispensable la adquisición del estadio para llevar a cabo su proyecto de ampliación a las 60.000 localidades, frente a las 48.000 actuales.



Desde hace meses la situación no ha parado de tensarse, pues el ayuntamiento de París repite que no quiere vender el Parque.



Una posición reafirmada por el propio ayuntamiento el martes, cuando pidió que la modernización del recinto deportivo "fuera realizada en el contexto de un plan satisfactorio para todas las partes pero que no implique su cesión", un año después de que la alcaldesa Anne Hidalgo cerrara la puerta a la venta.



"Entendemos que después de haber coqueteado durante mucho tiempo con una venta, el ayuntamiento, por razones políticas, ha cambiado de opinión. Pero no aceptaremos que nuestro club y nuestro estadio sean sacrificados para que la señora Hidalgo mantenga su poder sobre el ayuntamiento de París", lanzó el CUP en el comunicado.