"En ningún momento consentí el beso", asegura Jenni Hermoso

La internacional española Jenni Hermoso aseguró este viernes que "en ningún momento" consintió el beso del presidente del fútbol español, Luis Rubiales, señaló en un comunicado firmado junto con sus compañeras campeonas del mundo que amenazan con no volver a la selección si el dirigente no se va.

"Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente" Rubiales, afirmó la jugadora en un comunicado publicado por su sindicato Futpro en la plataforma X.

"No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", añadió Hermoso en el comunicado, firmado por cerca de 80 jugadoras, entre ellas las 23 campeonas del mundo.