Erwin ‘Chichi’Romero: “La FBF no nos comunicó nada acerca de la red de corrupción”

“Nos enterramos de estas denuncias en las redes sociales, es como si Fabol no tuviera acceso a ninguna información oficial. La FBF no nos ha emitido ningún comunicado y tampoco nos solicitó una reunión para informarnos sobre esas denuncias”, indicó Romero.



“En relación a las apuestas y amaños de partidos, hace unos años la FIFA, Fifpro e Interpol sugirieron un acuerdo para evitar este tipo de actos ilegales que le hacen mucho daño al fútbol y que son promovidos por organizaciones criminales”, añadió.



Romero afirmó que muchos jugadores pueden verse involucrados en estas artimañas ya que los clubes no les cumplen con sus salarios.



“De acuerdo a la información de la Interpol y Fifpro, existe mucha responsabilidad en los dirigentes de algunos clubes que no cumplen con sus necesidades y no cancelan a tiempo los salarios de los jugadores y entrenadores. Esta situación los convierte en personas vulnerables y es uno de los motivos por el cual inciden en estas faltas”.



“Desde hace varios años Fabol ha sugerido la correcta implementación de la Licencia de Clubes a la FBF, porque estamos seguros que es la única forma de fortalecer a los clubes y encaminarlos a que se consoliden institucionalmente”, dijo.



El ex jugador de la selección boliviana afirmó que muchos clubes de primera división contratan de manera irresponsable y asumen obligaciones económica sabiendo que no son capaces de cumplirlas.



“Los clubes no están sometidos a ningún control, se manejan de manera muy informal. Dejan impagos a sus fútbol por mucho tiempo, no tienen infraestructura e incluso en algunos casos no tienen directorio. Reitero, no se aplica de manera correcta la licencia”, concluyó