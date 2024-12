Erwin Sánchez demandó a Oriente Petrolero por más de 800 mil dólares

Sánchez sostiene que fue contratado por el Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero mediante un contrato escrito desde el 19 de noviembre de 2020, con un salario mensual de 30,000 bolivianos. En su demanda, el técnico argumenta que, a pesar de haber contribuido al éxito del equipo en las temporadas iniciales, los premios estipulados en su contrato no fueron cancelados.



Según sus cálculos, Oriente Petrolero se benefició con 1.25 millones de bolivianos por clasificaciones a la Copa Sudamericana, pero no le pagaron el porcentaje que le correspondía.



El documento presentado por Sánchez detalla que, a pesar de los resultados obtenidos por el club durante su gestión, incluyendo clasificaciones a torneos internacionales, la presidencia del club no cumplió con sus obligaciones contractuales. “Siempre nos prometieron que se nos iba a cancelar”, afirma Sánchez en su demanda, evidenciando la frustración acumulada por la falta de pago.