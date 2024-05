“Es una llamada de atención para que mejoren los árbitros”, indica José Jordán sobre decisión de la FBF de contratar terna chilena

José Jordán, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se refirió a la decisión que tomó el titular de la FBF, Fernando Costa Sarmiento, de contratar árbitros chilenos para dirigir las finales del torneo Apertura entre Universitario de Vinto y San Antonio de Bulo Bulo. Jordán, considera que esta medida fue consensuada y debe servir como una “llamada de atención” para los árbitros nacionales.



“Es una decisión del Comité Ejecutivo y el presidente de la FBF, recordemos que el reglamento de competiciones en el artículo 11 avala esta situación, es por eso que se ha tomado esta determinación. Además, existe un convenio con la Federación de Fútbol de Chile que también que también permite enviar árbitros de Bolivia a Chile para dirigir. No se tomó esta medida por gusto y gana de un dirigente”, manifestó Jordán este martes.



Durante la final de ida, del torneo Apertura que terminó con victoria a favor de San Antonio (2-1), la terna arbitral encabezada por el chileno Juan Lara, realizó una excelente actuación demostrando autoridad y profesionalismo.



Además, Jordán aseguró que la decisión de contratar árbitros extranjeros se tomó luego de los constantes reclamos de los dirigentes por los polémicos arbitrajes a lo largo de la temporada.



“Luego del partido entre The Strongest y Universitario de Vinto dijeron que el arbitraje había incidido en el resultado. Le medida asumida debe ser una llamada de atención a los árbitros. Han ocurrido muchas observaciones, el año pasado cuando asumí el mando de la comisión, hubieron tres campeonatos al mismo tiempo y no se tuvo ninguna observación al arbitraje de la División Profesional. Todo salió de la mejor manera, pero este año fue así, desde el primer partido tuvimos muchos inconvenientes”, añadió.



“Que sea una reflexión, este tipo de situaciones no ha pasado nunca, en esta gestión fue algo inédito. La situación lo amerita. Queda seguir trabajando, creemos que si hay capacidad, para ello a partir del primer partido del Clausura van a mostrar la mejor versión de su trabajo”, concluyó.



¿Qué dicen los árbitros bolivianos?



Los árbitros bolivianos, a través de la Asociación Boliviana de Árbitros (ABAF), emitieron un comunicado donde expresan su molestia con la FBF por recurrir a árbitros extranjeros.



La ABAF aseguró que los árbitros nacionales se declararon emergencia “ante la grave ofensa” y advirtieron con ingresar en paro y no dirigir más si es que la FBF no atiende sus demandas.