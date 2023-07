Escándalo en Flamengo: Pedro denuncia agresión "cobarde" de colaborador de Sampaoli

Flamengo subió el sábado a la segunda posición del Brasileirao al ganar por 2-1 en su visita al 'Galo' por el Brasileirao, pero el resultado quedó empañado por un escándalo en el vestuario tras un malentendido entre Pablo Fernández, preparador físico, y el delantero.



"Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui agredido, con un puñetazo en el rostro, por Pablo Fernández, miembro de la comisión técnica de Sampaoli", dijo Pedro, galardonado como el mejor futbolista de América en 2022 en la encuesta anual que realiza el periódico uruguayo El País, en una publicación en Instagram cerca de la medianoche.



"Pasé por muchas cobardías en el Flamengo, pero nada se compara a lo de hoy", agregó el delantero, de 26 años, que citó los "pocos minutos" disputados en cancha los últimos partidos.



El jugador, que disputó con Brasil el Mundial de Qatar 2022, registró de madrugada la agresión en una comisaría de la policía de Minas Gerais, adonde también prestó declaración Fernández, quien no fue preso.



- Fernández, con antecedentes -

La policía civil de Minas Gerais informó en una nota que "fueron constatadas lesiones leves en el rosto y la boca" del denunciante (Pedro), mientras que Fernández, de 54 años, "asumió el compromiso de comparecer a la audiencia" en la cual se determinarán en el futuro medidas legales.



El desentendimiento entre Fernández y Pedro, quien no sumó minutos ante el Atlético Mineiro, comenzó con una "breve discusión" luego de que el jugador abandonara los trabajos de calentamiento con el resto de los suplentes del Fla, fastidiado por no entrar a campo tras las dos primeras sustituciones decididas por Sampaoli, dijo Marcos Pimenta, coordinador en la policía civil de Minas Gerais.



El preparador físico ya contaba con un hecho de violencia reciente en su prontuario.



En agosto de 2021, cuando trabajaba junto al DT argentino en el Olympique de Marsella, Fernández agredió con un puñetazo a un hincha del Niza, equipo rival, que había invadido el campo de juego en pleno clásico. La Liga Francesa lo suspendió por esa agresión.



- Sampaoli en jaque -

Sampaoli aseguró este domingo que "la única solución es el diálogo", en una publicación en Instagram en la que se refirió a una "noche horrible" para "Pablo (Fernández) y Pedro".



El entrenador dijo que piensa en alguna forma de ayudar a los involucrados en el conflicto para "llevar a Flamengo a la cima".



"No dormí pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo (...) Suceda lo que suceda, tenemos la obligación de cuidarnos. Para unir. Para ser mejores", agregó el DT argentino, con pasado en el Olympique de Marsella (2021-2022).



Con el resultado del sábado, el Flamengo superó al Gremio de Porto Alegre y quedó segundo a nueve puntos del líder Botafogo, que tiene un partido menos.



Flamengo tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay, cuyo duelo de ida será el jueves en el Maracaná.



Pero la pelea entre el colaborador de Sampaoli y Pedro ha puesto "en jaque" la continuidad en el cargo, no apenas de Fernández, sino del entrenador argentino, de acuerdo con el portal brasileño Globo Esporte.