Escándalo en la Simón Bolívar: FATIC de El Alto niega intento de soborno a un jugador de Vaca Díez

"Hubo una charla del jugador (de Vaca Díez) con alguien de FATIC, me mostró. Yo le pedí que no le de charla y que se concentre en el partido. No nos hemos reunido para tomar alguna medida, pero no queremos involucrarlo al jugador para que esté concentrado para el partido (semifinales). Llenarle la cabeza al jugador con estas cosas dirigenciales y supuestos sobornos y supuestas demandas perjudican".