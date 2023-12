Escándalo: hinchas del Santos causaron destrozos tras el descenso del ‘Peixe’

Por primera vez en su historia, Santos descendió de categoría, desatando la furia de sus seguidores, quienes no solo expresaron su descontento, sino que también causaron incidentes destructivos, incluyendo el incendio del auto de un futbolista del equipo.



El partido decisivo tuvo momentos de suspenso, con un gol de Marinho que silenció temporalmente el estadio Urbano Caldeira. Aunque Messias devolvió la esperanza con un gol a los 58 minutos, el tiempo de descuento vio a Juan Martín Lucero, exjugador de Defensa y Justicia, sentenciar el 2-1 a favor de Fortaleza, confirmando el descenso del Peixe.



La furia de los fanáticos no se limitó al estadio; se trasladó a las inmediaciones, donde se desataron disturbios, incendios y actos violentos. Además de dañar locales comerciales, los seguidores incendiaron vehículos, incluyendo el auto del delantero John Stiven Mendoza y el coche del árbitro Wilson Roberto Santoro.



El descenso no solo afectó a Santos, sino también a Goiás, Coritiba y América Mineiro, que compartirán la Segunda División en 2024. Por otro lado, los ascendidos Vitória, Juventude, Criciúma y Atlético Goianiense ocuparán sus lugares.



Bahía aseguró su permanencia al vencer 4-1 a Atlético Mineiro, mientras que Vasco Da Gama, dirigido por Ramón Díaz, logró aferrarse a la Primera División al vencer 2-1 a Bragantino.