¡Escuchá las durísimas declaraciones de Arturo Vidal sobre Jorge Sampaoli!

Arturo Vidal debutó el domingo con la camiseta del Athletico Paranaense y lo hizo con triunfo.



El rival de Bolívar en los octavos de final de la Copa Libertadores se impuso 2-0 al Bahía en condición de local por la fecha 15 de Brasileirão Serie A.



Sin duda alguna el estreno de Vidal en el ‘Rojinegro’ fue la principal novedad, sin embargo, una vez finalizado el encuentro toda la atención se dirigió a las polémicas declaraciones que lanzó el futbolista chileno.



El ex Juventus, Bayern Múnich y FC Barcelona disparó contra Jorge Sampaoli, su entrenador en el Flamengo hasta hace un par de días.



“ Me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solamente me tocó un entrenador que es un perdedor y que no sabe apreciar a los jugadores”, manifestó el ‘Rey’ Arturo.



“Pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora estoy feliz y espero empezar de titular en los próximos partidos. Quiero demostrar todo lo que hice en mi carrera que fue ganar”, concluyó.



Vidal coincidió con Sampaoli en el ‘Fla’ y su relación no fue del todo buena. No era la primera que ambos trabajaban en el mismo equipo.



En 2015, el jugador y el estratega argentino se coronaron campeones de la Copa América con la selección de Chile.