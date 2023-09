Fabol: "El narcotráfico ha perforado" al fútbol boliviano

- Varios clubes no manejan un presupuesto real, arrastrando deudas millonarias

- Se tienen dudas sobre el origen de fondos de algunos clubes

- No se tienen Directorios formales

- No tienen divisiones menores ni fútbol femenino

- El narcotráfico que "ha perforado" el fútbol nacional

- La existencia de posibles redes de apuestas ilegales y amaño de partidos