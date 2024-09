Fair play en acción: Álvarez sorprende con un penal altruista en el duelo contra Bolívar

Gilbert Álvarez se convirtió en el protagonista de un momento memorable de fair play durante el partido entre Oriente Petrolero y Bolívar. A tan solo cuatro minutos de iniciado el encuentro, el defensor de Bolívar, Anderson de Jesús, sufrió una lesión y cayó al suelo pidiendo su reemplazo.



En una acción rápida, Álvarez se 'avivó' y lanzó un lateral que dejó a John García en una posición ideal para anotar, pero el jugador fue derribado dentro del área por Renzo Orihuela, lo que llevó al árbitro a sancionar un penal.



La decisión de Álvarez de jugar el balón en lugar de detenerse por la lesión de su oponente generó un debate entre los jugadores de la Academia. Todos se acercaron a reclamarle por no haber respetado el fair play.



Al momento de ejecutar el penal, Gilbert Álvarez sorprendió a todos al optar por un pase al medio del arco en lugar de disparar a gol. Este gesto, que fue una clara muestra de fair play, fue dirigido a su compañero Rubén Cordano. La decisión de Álvarez no solo demostró su carácter deportivo, sino que también le valió el aplauso tanto de los jugadores de Bolívar como del público presente en el estadio.



Sin embargo, esta polémica no tardó en causar revuelo en redes sociales, donde varias páginas partidarias e hinchas de Oriente Petrolero consideran que no se debió aplicar el fair play, argumentando que el defensor de Bolívar se encontraba fuera del campo de juego cuando Gilbert ejecutó el lateral.