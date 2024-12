Fifpro rechaza medidas temporales de FIFA sobre el Reglamento de Transferencia Jugadores

El sindicato internacional de futbolistas profesionales (Fifpro) mostró este viernes su desacuerdo con el marco reglamentario provisional de la FIFA para el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), que no aporta seguridad jurídica y se ha adoptado sin el consenso adecuado.

"No estamos de acuerdo con las medidas temporales anunciadas por la FIFA, que se han introducido sin un proceso de negociación colectiva adecuado. Las medidas no proporcionan seguridad jurídica a los futbolistas profesionales y no reflejan la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", aseguró Fifpro.