Francisco Argüello: “Llegar a jugar en Oriente antes costaba más”

“Es muy raro lo que ocurre con Oriente, llevo 21 años en el país y nunca lo había visto en esa situación. El equipo viene muy lastimado y tiene que sacar fuerzas de donde no hay, ya son varios partidos que no puede ganar”, señaló.

“Veo el plantel que tiene Oriente, y encuentro jugadores que pueden ser muy importantes en cualquier equipo, empezando por Wilson Quiñónez y terminando en Marcos Riquelme. Lastimosamente cuesta entender la situación del club, y es algo que ya viene desde hace algunos años”, añadió.



‘Pancho’, como lo llaman sus allegados, también contó cómo se dio su llegada a Oriente Petrolero en 2008.



“Mi llegada a Oriente no fue nada fácil, fui muy cuestionado. Venía de un equipo denominado chico (Real Mamoré, ya desaparecido), incluso, llegué a prueba y muchos hinchas no me veían con buenos ojos”.



“La mayoría de los jugadores que venían al club eran ‘figuritas’, llegaban de equipos grandes o tenían un recorrido importante”.



“Para llegar a Oriente Petrolero antes costaba más, hoy creo que llegar a jugar a Oriente es mucho más fácil. No digo que cualquiera, pero el club da más oportunidades que antes, hay algunos que las aprovechan y otros que le cuesta. La camiseta de Oriente pesa”.



Además, contó cómo se concretó su paso a Blooming, luego de haber vestido la camiseta refinera.



“El 2012 tuve la suerte de jugar en Blooming, es un gusto que tienen pocos futbolista: estar en los dos clubes más grandes de la ciudad”.



“Mi salida de Oriente fuera rara, había hecho buenos partidos y en 2010 salimos campeones de la liga. Estaba esperando la renovación pero un 27 de diciembre me comunicaron que no iban a contar conmigo para la siguiente temporada, y como todo trabajador tenía que buscar trabajo y ahí apareció Blooming”.