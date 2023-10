Francisco Da Costa: “Se entiende la frustración de Marcelo Claure”

Francisco Da Costa no se guardó nada luego de la victoria de Bolívar sobre Gran Mamoré en Trinidad. La academia se impuso 2-0 con goles de Carmelo Algarañaz y Yomar Rocha.



El atacante brasileño fue entrevistado por el medio Futbolmanía, y manifestó su molestia por el mal estado del campo de juego del estadio Gran Mamoré.



Además, le envío un mensaje de apoyo a su presidente Marcelo Claure, ya que este puso en duda su continuidad al frente del equipo paceño debido a los malos manejos en el fútbol nacional.



“Lo que vieron no es fútbol, eso es impresentable, entiendo toda la frustración de Marcelo (Claure), por lo que invierte en Bolívar y consecuentemente en Bolivia”, dijo.



“El quiere hacer bien las cosas, pero la Federación Boliviana de Fútbol te empuja para atrás cuando te hacen jugar en una cancha de estas condiciones, eso es impresentable. Esto no es fútbol, perjudica a toda la liga”, añadió el atacante brasileño.