Futbolista Quincy Promes, condenado por tráfico de cocaína, es arrestado en Dubái

El futbolista neerlandés Quincy Promes fue arrestado este jueves en Dubái por una "infracción local", dos semanas después de su condena por tráfico de cocaína en Países Bajos, indicó la fiscalía de Ámsterdam este viernes, confirmando la información aparecida en los medios.



"Hemos verificado las informaciones de los medios acerca del arresto de Promes", declaró Franklin Wattimena, portavoz de la fiscalía.



"Fue arrestado por una infracción local y no por el caso neerlandés", subrayó en un correo electrónico enviado a AFP.



La fiscalía no indicó si solicitará la extradición de Promes, sobre el que pesa una orden de detención internacional.



El delantero, que pertenece a Spartak Moscú, fue condenado el 14 de febrero a seis años de prisión por un tribunal neerlandés por un delito de tráfico de cocaína.



El tribunal consideró probado que Promes facilitó junto a un cómplice el envío en 2020 de 1.363 kilos de cocaína desde Brasil al puerto belga de Amberes y de allí a Países Bajos.



Los jueces se basaron en conversaciones interceptadas y en mensajes criptados que Promes envió con el pseudónimo de 'Fantasma'.



Por el temor a ser arrestado por la policía neerlandesa, el jugador de 32 años, 50 veces internacional con Países Bajos, no estuvo presente en el tribunal para conocer la sentencia.



Según la radio pública NOS, citando medios rusos, Promes fue arrestado en el aeropuerto de Dubái por haber huido tras un accidente de circulación.



El jugador estaba en Dubái participando en una concentración con su equipo. La formación regresó a Rusia el jueves, pero Promes fue detenido y enviado a la comisaría de policía, precisó el medio.



En junio del año pasado, Promes ya fue condenado a 18 meses de prisión por "tentativa de homicidio involuntario" tras haber apuñalado a un primo durante una celebración familiar en julio de 2020.