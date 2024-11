Gastón Uribe respondió a Patricio Rodríguez: “Si no está cómodo en el país, se puede ir”

“Si no se siente a gusto en el país que le da de comer, en una liga que no es de su agrado, puede irse donde se sienta más cómodo y satisfecho”, dijo Uribe a la periodista Jhulisa Meza.

“Los jugadores hablamos entre nosotros. Hay chicos que no cobran desde hace ocho meses, no pueden pagar un alquiler; parece una película repetida y pasa con normalidad. Me sorprende. Uno es parte de esto, está aquí y acompaña; es amateur, es ridículo, es vergonzoso. En lo que me corresponde y pueda, trataré de ser sincero y lamento si daño algunas susceptibilidades mediocres que se sienten tristes por que se diga la verdad sobre lo que pasa en el fútbol boliviano. A ello no pertenezco”, manifestó el ‘Pato’ Rodríguez el sábado en Tarija tras jugar frente a Real Tomayapo.