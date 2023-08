Grovert Carrillo negó haber amañado partidos en Libertad Gran Mamoré: "Me hablaron pero nunca acepté"

"Esos videos yo los grabé y se lo mandé a mi representante y abogado. A mi si me escribieron esos amañadores de partidos, pero yo nunca les di respuesta. Yo les respondí un 'hola' y un audio", explicó sobre las grabaciones que circulan en las redes sociales.

" Me insistía e insistía, pero yo lo dejaba en visto. Por eso es que estaba dispuesto a que me investiguen y vean todas mis cosas. Vamos a ver qué pasa", continuó el relató de Grovert Carrillo al portal Tany Sports.

Sobre la decisión de la dirigencia, Grovert señaló estar al tanto: "Me comunicaron (ser apartado y la recisión de contrato). No quería perjudicarlos a ellos. Nunca fue mi intención, porque no lo hice. Son decisiones que toma la dirigencia. Yo tengo que acatarlas".