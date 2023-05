¿Hay casos como el de Vinicius en el fútbol boliviano?

Bolivia tiene un marcado problema de racismo regional. El propio Xabier Azkargorta lo mencionó en comunicación con DIEZ, y comparó algunos episodios que él conoce de su España natal, con los ocurridos en Bolivia. “Es un racismo distinto, acá es por las regiones donde has nacido. Es curioso que en Madrid haya racismo contra Vinicius y no contra Alaba o Rudiger. Antes, acá daba igual si te decían ‘camba’, ‘colla’, ‘cochala’, eramos todos Bolivia”, dijo el histórico DT de la Selección de Bolivia.

Bolivia está sumergida en el racismo regionalizado. A este sentimiento se le añade el odio y la xenofobia, bajo el disfraz de ‘folclore’ futbolero, en contra de los extranjeros. Los casos son numerosos, pero los más recientes son los de Serginho, Kevin Mina, y Jonathan Borja (exjugador de Always Ready) que nunca se esclareció. Caso Serginho: ¿Victima y victimario? En marzo de 2019, Serginho amagó con abandonar el campo de juego sobre el minuto 85. Wilstermann visitaba a Blooming, y los hinchas lo hostigaron con dureza. El portal web de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA), publicó al respecto que “Serginho no es ningún santo”, y que un año antes (2018) el brasileño también había sido racista contra Erwin Sánchez (DT de Blooming en ese momento), y contra otro jugador. Según la nota de la UMSA, el morocho les dijo “boliviano de m…” e “indio de m…”.

Juan Jordán, presidente en ese momento del club cruceño, en vez de calmar las aguas, acusó de provocador a Serginho, y mencionó que los gritos contra el brasileño eran parte del ‘folclore’ futbolero. Este 2023, Serginho fue foco nuevamente. Sufrió otro caso de racismo ante The Strongest en La Paz. En este caso, Aurora (club para el que juega), saltó a defenderlo y expresó su “total solidaridad” con el jugador. Además de solicitar acciones de oficio de las autoridades de la FBF.

Hubo disculpas públicas y explicación del desconocimiento por parte de Erwin, pero Callapino amagó con continuar el proceso. “No comprendo el odio y resentimiento del DT de Oriente contra mi persona, nunca he sido su rival en campo de juego, ni he tenido algún altercado con su persona, quizá por mi origen y mi raza me odia sin motivo”, dijo.