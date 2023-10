Héctor Garibay rompió el silencio y contó por qué se separó de Coca

"Que me disculpe mi familia, no pensaba que les iba a arrastrar a ellos, pero prácticamente mi vida no es igual. Yo me alejé de ellos porque quería esa paz y me vine a entrenar a Huarina (La Paz). Ha sido un cambio más para no involucrarlos, pero ahora todo se viraliza por las redes sociales y hay un foco de atención. Estaré en La Paz, trataré de arreglar estos asuntos antes de volver a Huarina. Llegó a afectarme mucho esta situación, si antes estaba bien concentrado, no se tiene esas ganas de entrenar, de querer comer (...) Los mensajes te van denigrando, lo que no saben es el sacrificio que tomé, los kilómetros que recorrí", declaró Garibay en el programa QD Show.