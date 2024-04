Henry Vaca a Oriente Petrolero: “Paguen a Carlos Ventura”

Oriente Petrolero atraviesa uno de los peores momentos de su historia, tanto en el ámbito deportivo, institucional y económico. El primer plantel cumplió este miércoles su segunda semana de paro en reclamo de salarios adeudados, y la dirigencia encabezada por Ronald Raldes no da señales de vida. ​

Quien si se ha reportado en redes sociales es la cuenta oficial del club albiverde. Lejos de informar sobre la situación financiera o deportiva del club, el encargado de prensa realizó un posteo con los mejores goles de Carlos Ventura, atacante dominicano que brilló con su talento durante el torneo Apertura. Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por los seguidores e hinchas refineros, quienes reclaman información sobre la actualidad del plantel y la situación económica e institucional del club. Entre las personas que comentaron el posteo apareció un viejo conocido del club . Estamos hablando de Henry Vaca, el hábil mediocampista que actualmente milita en Bolívar y la selección boliviana. Vaca respondió al posteo de Oriente Petrolero con un contundente mensaje: “Que le paguen a Carlos Ventura”. Este comentario demuestra el sentimiento de Vaca hacia el club del cual se declaró hincha en reiteradas oportunidades.

Es más, desde la interna, se le confirmó a EL DEBER Sports una posición firme: “Si no pagan, no volvemos a trabajar”. En tanto, Ronald Raldes, prometió pagar hace dos semanas, pero no cumplió con su palabra.