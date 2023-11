Hinchas de Oriente Petrolero ‘explotaron’ contra Raldes

Oriente Petrolero logró zafar de la zona de descenso con su victoria sufrida ante Aurora (1-0) el domingo.



Sin duda alguna, estos tres puntos cosechados en el Tahuichi, representaron un alivio para el pueblo orientista que se dio cita en gran cantidad al principal escenario deportivo de Santa Cruz.



Sin embargo, no todo fue fiesta, por lo menos para los hinchas apostados en el sector de preferencia.



Una vez finalizado el encuentro, un centenar de aficionados albiverdes, protestó contra la dirigencia del club por la pobre campaña de su equipo.



El principal apuntado fue el presidente Ronald Raldes, quien fue blanco de insultos y cánticos.



El ex defensor y capitán de la selección nacional no se quedó callado y respondió con insultos y gestos.



Finalmente, la situación no pasaría a mayores, pero desveló el clima tenso que se vive en el entorno refinero.