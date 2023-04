Hinchas de The Strongest insultaron y escupieron a jugadores de Oriente Petrolero

Repugnante, reprochable y de muy bajo nivel. Así fue el accionar de algunos ‘hinchas’ The The Strongest tras empatar con Oriente Petrolero. Una vez terminado el partido, algunos desubicados se acercaron a escupir e insultar a la delegación cruceña.



Oriente Petrolero empató en la ciudad de La Paz, y esto generó la bronca de los atigrados. El refinero fue con sus armas, planteo bien el partido, y sacó un resultado que hace muchos años y no se le daba.



The Strongest perdió puntos, pero no perdió el partido y mucho menos la punta del campeonato. En ese sentido, algunos malos perdedores reaccionaron de manera muy baja después del final el partido.



Se viralizaron algunos videos donde se observa la agresividad de aurinegros. Según el periodista Luís Butrón, un grupo de paceños agresivos insultaron y quisieron agredir a un reducido número de hinchas albiverdes, aparentemente, la mayoría mujeres y niños.