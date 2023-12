Hinchas del Liverpool comparten preocupación de Klopp por ambiente en Anfield

El grupo de aficionados del Liverpool "Spirit of Shankly" declaró que no había "nada que añadir" a las críticas de Jürgen Klopp por la falta de ambiente en Anfield, señalando el precio de los billetes para los jóvenes aficionados que quieren ir al estadio.



El entrenador de los Reds se quejó esta semana del ambiente de Anfield contra el West Ham en Copa de la Liga (5-1). Pidiendo un apoyo activo de las gradas durante la recepción de líder Arsenal el sábado en Premier League, Klopp añadió: "Si hay demasiado fútbol en diciembre, si no estáis en forma, dad vuestros billetes a otra persona".



"Spirit of Shankly" también se mostró preocupado por la pasión en caída de Anfield y dicen haber iniciado conversaciones con el club para remediar esta situación.