Jefe de La Liga dice que "la lista de mujeres y hombres agraviados" por Rubiales es "demasiado grande"

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, estimó este viernes que "la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande", por lo que debería dimitir de la Federación Española de Fútbol (RFEF).



"Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa", escribió Tebas en la red social X, luego de que Rubiales descartara dimitir por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial.



"La lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande y esto debe parar", continuó Tebas, quien lamentó que "el daño reputacional para todo el fútbol español ya es inevitable".



Bajo fuertes críticas por su comportamiento, Rubiales anunció en una asamblea de la RFEF que no dimitirá y, aunque admitió haberse "equivocado", dijo que el beso a Hermoso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".



Rubiales comparó el beso con el que le daría a una hija suya: "no hay deseo y no hay posición de dominio".