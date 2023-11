Juegos Panamericanos: ¿Cómo hicieron los atletas cubanos para escaparse y por qué?

Atletas cubanos desertaron de la competencia o después de la misma, con el objetivo de no volver a Cuba. Yunia Milanés, junto a Lismary González y Geidy Morales, atletas de esa delegación, contaron algunos detalles sobre su 'escape'.

"Íbamos a salir desde la cancha (después de que jugaron contra Uruguay), pero no se pudo. Luego, llegando a la Villa, las chicas entraron por una puerta y nosotros salimos por la otra. Incluso nos cruzamos con un profesor de nosotros y nos tuvimos que esconder. Hubo un poco de miedo, un poco de susto", añadió Milanés sobre ella y sus compañeras del equipo de hockey.

Según relata Yunia, la vida en Cuba no era muy cómoda o libre: "Podemos ver a la familia dos veces al año y en caso de que ocurra algo urgente, podemos pedir permiso y te dejan. Pero si, por decisión tuya, dices que quieres ir a la casa, no puedes".

Tampoco tienen lo necesario para entrenar de manera regular en Cuba: "Pasamos por una racha muy mala, no teníamos calzado, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar que nos dieran una donación y que el país la aprobara para volver a entrenar".