Jugadores de Always Ready denunciaron agresiones y robo en su vestuario (video)

Circula un video (ver al final de la nota) en el que se puede ver el desorden en el que dejaron el camarín de Always Ready y se escucha algunas voces que preguntan por sus billeteras. Después se supo que se perdieron no solo billeteras sino también celulares de los jugadores.

“No se va a entrenar, pasaron cosas que no deberían pasar en un club profesional. Entran al camarín, se roban las cosas de los compañeros, hay agresiones, son cosas que no deberían pasar. Estamos esperando la respuesta de los dirigentes, cómo es posible que se entren cuando hay seguridad”, dijo Medina.

“Hubo agresiones, no quiero decir de quien. Justo a mi persona, yo creo que no voy más en Always, es una decisión personal y espero que el club la respete, estoy agradecido por todo lo que me dio, incluso la posibilidad de llegar a la selección, pero la agresión no puedo dejarla pasar por alto”, expresó Medina.