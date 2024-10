La Lazio pide eliminar el VAR tras el puñetazo no revisado de Douglas Luiz a Patric

"Me gustaría saber para qué sirve este VAR. Hagamos una petición para abolirlo porque está haciendo un daño incalculable esta temporada, no solo al Lazio", dijo Fabiani a los micrófonos de Sky Sport Italia.

"Douglas Luiz, justo antes del gol, le dio un puñetazo a Patric pero el VAR no intervino y las imágenes están ahí. El mismo Douglas hace una entrada dura sobre Rovella y de nuevo no interviene. Pero sí que lo hace en el episodio de la expulsión de Romagnoli donde el árbitro lo había visto bien desde el campo", protestó el director deportivo.

"Lo de Douglas es un puñetazo, es una conducta violenta, no entiendo por qué no se sanciona. Nos sentimos vacilados. El árbitro en esta circunstancia no tiene nada que ver, hizo un gran partido. Es en la sala VAR donde me tiene que explicar lo que valoran. ¿Por qué no se sanciona a Douglas?", apuntó.