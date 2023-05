"La Liga tiene un problema (con el racismo)", clama Ancelotti en defensa de Vinicius

"LaLiga tiene un problema" con el racismo. Después de los múltiples incidentes que salpicaron el partido del Real Madrid perdido 1-0 en Mestalla contra el Valencia CF este domingo, y que implicaron sobre todo al brasileño Vinicius, expulsado en el minuto 97, Carlo Ancelotti reveló que propuso a su jugador ser sustituido para protegerlo y denunció la gravedad de la situación.



"He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero para pensar de quitar un jugador para racismo, nunca me ha pasado", afirmó el técnico del Real Madrid al final del partido.



"Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave", añadió rotundo.



A lo largo del partido, el público del estadio de Mestalla insultó al jugador brasileño, pero persisten dudas sobre la naturaleza de los insultos. Ancelotti escuchó cómo se proferían gritos de "mono", pero un periodista le precisó en conferencia de prensa que los espectadores gritaban "tonto".