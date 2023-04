Laporta dice que el Barcelona no compró árbitros y denuncia una campaña de desprestigio

El Barcelona "no ha realizado jamás ninguna actuación" para tener ventaja deportiva gracias a los árbitros, aseguró este lunes el presidente azulgrana, Joan Laporta, que achacó a una "campaña de desprestigio" las sospechas generadas por el denominado 'caso Negreira'.

El equipo azulgrana "no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o como intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva", afirmó Laporta.

"Les invito a que me digan el gol, la jugada, el partido, la acción sospechosa, en qué momento ha habido favoritismo arbitral que se haya cometido por este asesoramiento, por este pago del asesoramiento técnico arbitral", añadió.

Laporta recordó que el fisco español, de cuyas inspecciones a Negreira acabó derivando la denuncia, envió un escrito a la fiscalía afirmando que "no ha podido demostrar que los pagos realizados a empresas de Negreira hayan podido influir en los árbitros o en el resultado de algún partido".

"No lo han podido demostrar porque no era posible", añadió el presidente azulgrana, insistiendo en que Negreira "no tenía ninguna capacidad para designar árbitros y por lo tanto alterar los resultados deportivos".