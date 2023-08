Las 10 frases más destacadas de Héctor Garibay, el campeón boliviano

Hector Garibay está en boca de todos . El atleta nacido en Oruro es un ejemplo para todo aquel que quiere salir de abajo. Con muy pocos recursos económicos, se fue abriendo espacio en el atletismo boliviano, y ahora es un referente internacional. Multicampeón en distintas competencias y distintos países, será el encargado de llevar la bandera boliviana hasta los Juegos Olímpicos de París 2024. El atleta que es taxista. Ese es Héctor Garibay, ya que debido a esos bajos recursos, debió dedicarse a la conducción más que a la pista, por momentos. Durante estos días, Hector dejó algunas frases que en DIEZ repasamos con orgullo: 1-“Me da mucha felicidad haber conseguido este logro, estuve entrenando durante bastante tiempo . Lograr el récord me llena de mucho orgullo”. 2-“Este deporte es individual, depende de uno mismo si se quiere llegar lejos . Si uno se propone un objetivo, puede conseguir grandes cosas”.

3-“Mi objetivo en la Maratón de México siempre fue llegar de primero. Hubo momentos en los que me alejé de los kenianos, pero tuve de redoblar esfuerzos para alcanzarlos”.

5-“Se está demostrando que en Bolivia hay talento, solo necesitamos apoyo y creer de que sí podemos. Los sueños se pueden alcanzar con disciplina, constancia y dedicación”. 6-“Me motiva que en otros países se mencione este logro, y también me enorgullece escuchar el nombre de mi país por todo el mundo. Creo que hacer conocer a Bolivia eso lo más lindo”. 7-“Al principio no creía lo que estaba logrando. Recién cuando faltaban unos dos kilómetros pude ver la marca que estaba realizando. Desde ese momento aceleré y cambié el ritmo para lograr el récord”.







8-“El apoyo de mi familia, entrenadores, amigos y de toda la gente que me alienta ha sido muy importante. Sabía que la carrera iba a ser muy difícil, pero no imposible”.



9-“Prácticamente viajo solo porque es un gasto económico muy fuerte. No tengo agente, nutricionista, psícologo y otros apoyos que son importantes para el desarrollo de esta disciplina. Averiguo de internet, leo libros y aprendo de los campeones, lo hago por mi cuenta”.