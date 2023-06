Les robaron todas las bicicletas y tuvieron que abandonar la Vuelta a Eslovenia

"El Euskaltel-Euskadi ha sufrido el robo de un vehículo con todas sus bicicletas en el @TourOfSlovenia por lo que no puede tomar salida en la quinta y última etapa", indicó el Euskaltel, que en otro tuit publicó fotografías de la furgoneta y de las bicicletas pidiendo "cualquier tipo de información" sobre su paradero.



Un portavoz de la prueba eslovena informó a la AFP que la policía fue avisada en cuanto se supo del robo.



El vehículo estaba aparcado junto al hotel donde descansaba el equipo y las 14 bicicletas robadas son de la marca Orbea.



La etapa de este domingo lleva al pelotón desde Vrhnika a Novo mesto. El corredor del Euskaltel mejor situado en la general, Unai Iribar, era 17º a 2 minutos y 7 segundos del líder, Filippo Zana, antes de la salida de la quinta y última etapa.



Pero el robo al Euskaltel no fue el único sufrido en el mundo del ciclismo profesional este fin de semana. El Baloise-Trek, que disputa la Vuelta a Bélgica, anunció haber sido víctima del "robo de sus bicicletas y ruedas", así como del abandono en la prueba belga.



El equipo se hospedaba en el mismo hotel de Bruselas que las formaciones Alpecin-Deceuninck, Lotto-Dstny y Soudal-Quick-Step, que no sufrieron ningún daño.